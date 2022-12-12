Красиков Дмитрий Ульянович
Место рождения
Дата рождения12.09.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1857
Рождение ребёнка
08.01.1880
Дочь: Успенская Антонина Дмитриевна
Мать ребёнка: Красикова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
17.11.1882
Сын: Красиков Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Красикова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
21.01.1884
Сын: Красиков Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Красикова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Красикова Мария Егоровна
Смерть
Неизвестно