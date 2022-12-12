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Красиков Дмитрий Ульянович

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

12.09.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1857

Отец: Красиков Ульян Фёдорович

Мать: Красикова Мария Фёдоровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.01.1880

Дочь: Успенская Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Красикова Мария Егоровна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
17.11.1882

Сын: Красиков Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Красикова Мария Егоровна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
21.01.1884

Сын: Красиков Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Красикова Мария Егоровна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Красикова Мария Егоровна

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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