Красикова (Шеина) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красикова (Шеина) Мария Фёдоровна

Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

29.09.1894

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Шеин Федор

Мать: не указана

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.09.1857

Сын: Красиков Дмитрий Ульянович

Отец ребёнка: Красиков Ульян Фёдорович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Красиков Михаил Ульянович

Отец ребёнка: Красиков Ульян Фёдорович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Красиков Андрей Ульянович

Отец ребёнка: Красиков Ульян Фёдорович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ульяновна

Отец ребёнка: Красиков Ульян Фёдорович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефремова Евдокия Ульяновна

Отец ребёнка: Красиков Ульян Фёдорович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарантина Софья Ульяновна

Отец ребёнка: Красиков Ульян Фёдорович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
29.09.1894
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
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