Красикова (Шеина) Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти29.09.1894
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Шеин Федор
Рождение ребёнка
12.09.1857
Сын: Красиков Дмитрий Ульянович
Отец ребёнка: Красиков Ульян Фёдорович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Красиков Михаил Ульянович
Отец ребёнка: Красиков Ульян Фёдорович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Красиков Андрей Ульянович
Отец ребёнка: Красиков Ульян Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ульяновна
Отец ребёнка: Красиков Ульян Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефремова Евдокия Ульяновна
Отец ребёнка: Красиков Ульян Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарантина Софья Ульяновна
Отец ребёнка: Красиков Ульян Фёдорович
Смерть
29.09.1894