Ефремова (Красикова) Евдокия Ульяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова (Красикова) Евдокия Ульяновна

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Красиков Ульян Фёдорович

Мать: Красикова Мария Фёдоровна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.06.1888

Дочь: Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: Ефремов Григорий Ефимович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Григорий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефремов Григорий Ефимович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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