Ефремова (Красикова) Евдокия Ульяновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1888
Дочь: Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: Ефремов Григорий Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ефремов Григорий Ефимович
Смерть
Неизвестно