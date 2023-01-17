Ефремов Григорий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Григорий Ефимович

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

29.01.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1888 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1865

Отец: Ефремов Ефим

Мать: не указана

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.06.1888

Дочь: Клавдия Григорьевна

Мать ребёнка: Ефремова Евдокия Ульяновна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Евдокия Ульяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефремова Евдокия Ульяновна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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