Ефремов Григорий Ефимович
Место рождения
Дата рождения29.01.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1865
Отец: Ефремов Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1888
Дочь: Клавдия Григорьевна
Мать ребёнка: Ефремова Евдокия Ульяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефремова Евдокия Ульяновна
Смерть
Неизвестно