Никонов Семен
Место рожденияАрзамас, Нижегородская область, Россия
Дата рождения16.02.1886
Дата смерти23.10.1952
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1886
Отец: Никонов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.12.1923
Дочь: Валькова (Никонова) Инна (Октябрина)
Мать ребёнка: Никонова (Богданова) Раиса
Рождение ребёнка
24.09.1926
Сын: Никонов Валентин
Мать ребёнка: Никонова (Богданова) Раиса
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.09.1929
Дочь: Виноградова (Никонова) Розалия
Мать ребёнка: Никонова (Богданова) Раиса
Смерть
23.10.1952