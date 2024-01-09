Никонов Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиконов Семен

Никонов Семен

avatar

Место рождения

Арзамас, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

16.02.1886

Дата смерти

23.10.1952

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1886

Отец: Никонов Александр

Мать: Никонова Надежда Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никонова (Богданова) Раиса

Рождение ребёнка
21.12.1923

Дочь: Валькова (Никонова) Инна (Октябрина)

Мать ребёнка: Никонова (Богданова) Раиса

Рождение ребёнка
24.09.1926

Сын: Никонов Валентин

Мать ребёнка: Никонова (Богданова) Раиса

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.09.1929

Дочь: Виноградова (Никонова) Розалия

Мать ребёнка: Никонова (Богданова) Раиса

Смерть
23.10.1952

Мы используем куки для улучшения работы сайта.