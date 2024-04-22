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Никонов Валентин

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

24.09.1926

Дата смерти

14.03.1978

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

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Дети

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1955 г.р.
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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1926

Отец: Никонов Семен

Мать: Никонова Раиса

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.09.1955

Сын: Никонов Владимир

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
14.03.1978
Просек, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: Опухоль левого полушария головного мозга
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