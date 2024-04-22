Никонов Валентин
Место рождения
Дата рождения24.09.1926
Дата смерти14.03.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1926
Отец: Никонов Семен
Мать: Никонова Раиса
Рождение ребёнка
18.09.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.09.1955
Сын: Никонов Владимир
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
14.03.1978
Просек, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: Опухоль левого полушария головного мозга