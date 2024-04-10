Никонов Владимир 19.04.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Никонов Владимир

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

19.04.1958

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

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Жена

1959 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1958

Отец: Никонов Валентин

Мать: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никонова (Афонина) Ирина Викторовна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никонова (Афонина) Ирина Викторовна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
26.10.1978

Жена: Никонова (Афонина) Ирина Викторовна

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