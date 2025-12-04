Никонова (Коновалова) Лидия
женский, родилась 25.04.1927, Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
умерла 04.12.2025, Кантаурово, город Бор, Нижегородская область
МатьБазунова (Базунова) Наталия07.09.1895 г.р.
ОтецКоновалов МихаилОколо 1893 г.р.
Супруги
Никонов Валентин24.09.1926 г.р.
Дети
Никонов Владимир17.09.1955 г.р.
Никонов Владимир19.04.1958 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1927
Отец: Коновалов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никонов Валентин
Рождение ребёнка
18.09.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никонов Валентин
Рождение ребёнка
17.09.1955
Сын: Никонов Владимир
Отец ребёнка: Никонов Валентин
Рождение ребёнка
19.04.1958
Сын: Никонов Владимир
Отец ребёнка: Никонов Валентин
Смерть
04.12.2025
Кантаурово, город Бор, Нижегородская область