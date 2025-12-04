Никонова (Коновалова) Лидия 25.04.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Никонова (Коновалова) Лидия

Автор
СМ
Михеев С.

женский, родилась 25.04.1927, Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

умерла 04.12.2025, Кантаурово, город Бор, Нижегородская область

Мать
Базунова (Базунова) Наталия07.09.1895 г.р.
Отец
Коновалов МихаилОколо 1893 г.р.
Супруги
Никонов Валентин24.09.1926 г.р.
Дети
Никонов Владимир17.09.1955 г.р.
Никонов Владимир19.04.1958 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1927

Отец: Коновалов Михаил

Мать: Базунова (Базунова) Наталия

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никонов Валентин

Рождение ребёнка
18.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никонов Валентин

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Рождение ребёнка
17.09.1955

Сын: Никонов Владимир

Отец ребёнка: Никонов Валентин

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Рождение ребёнка
19.04.1958

Сын: Никонов Владимир

Отец ребёнка: Никонов Валентин

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Смерть
04.12.2025
Кантаурово, город Бор, Нижегородская область

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