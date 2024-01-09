Базунова (Базунова) Наталия
Место рожденияСомовка
Дата рождения07.09.1895
Дата смерти26.06.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1895
Отец: Базунов Иван
Мать: ?
Сомовка
Рождение ребёнка
25.04.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коновалов Михаил
Развод
Неизвестно
Муж: Коновалов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коновалов Михаил
Смерть
26.06.1982
Причина смерти: Церебральный атеросклероз
Похороны
Неизвестно
Ольгино