Базунова (Базунова) Наталия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базунова (Базунова) Наталия

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Место рождения

Сомовка

Дата рождения

07.09.1895

Дата смерти

26.06.1982

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Около 1893 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1895

Отец: Базунов Иван

Мать: ?

Сомовка
Рождение ребёнка
25.04.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коновалов Михаил

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Развод
Неизвестно

Муж: Коновалов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Михаил

Смерть
26.06.1982
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Причина смерти: Церебральный атеросклероз
Похороны
Неизвестно
Ольгино
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