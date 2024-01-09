Коновалов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1893
Дата смерти16.12.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: Коновалов ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
25.04.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Базунова Наталия
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Развод
Неизвестно
Жена: Базунова Наталия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Базунова Наталия
Смерть
16.12.1980
Москва Ворошиловский Район
Причина смерти: Склероз сосудов головного мозга | Склероз Сосудов Головного Мозга
Похороны
Неизвестно
Ольгино