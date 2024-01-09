Коновалов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

16.12.1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1895 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Коновалов ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
25.04.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Базунова Наталия

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Развод
Неизвестно

Жена: Базунова Наталия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Базунова Наталия

Смерть
16.12.1980
Москва Ворошиловский Район
Причина смерти: Склероз сосудов головного мозга | Склероз Сосудов Головного Мозга
Похороны
Неизвестно
Ольгино
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