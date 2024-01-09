Никонов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти07.05.1915
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Никонов Иван Иванович
Рождение ребёнка
16.02.1886
Сын: Никонов Семен
Мать ребёнка: Никонова Надежда Петровна
Арзамас, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
23.03.1888
Сын: Никонов Захарий
Мать ребёнка: Никонова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
23.03.1888
Сын: Никонов Иван
Мать ребёнка: Никонова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
16.09.1889
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Никонова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
14.02.1891
Дочь: Софья
Мать ребёнка: Никонова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
14.07.1891
Дочь: Сторожева Анна Александровна
Мать ребёнка: Никонова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Никонова Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никонов Сергей
Мать ребёнка: Никонова Надежда Петровна
Смерть
07.05.1915