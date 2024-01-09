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Никонов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

07.05.1915

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Никонов Иван Иванович

Мать: Никонова Мария Леонтьевна

Рождение ребёнка
16.02.1886

Сын: Никонов Семен

Мать ребёнка: Никонова Надежда Петровна

Арзамас, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
23.03.1888

Сын: Никонов Захарий

Мать ребёнка: Никонова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
23.03.1888

Сын: Никонов Иван

Мать ребёнка: Никонова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
16.09.1889

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Никонова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
14.02.1891

Дочь: Софья

Мать ребёнка: Никонова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
14.07.1891

Дочь: Сторожева Анна Александровна

Мать ребёнка: Никонова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Никонова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никонов Сергей

Мать ребёнка: Никонова Надежда Петровна

Смерть
07.05.1915
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