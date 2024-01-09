Никонов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1874
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никонов Иван
Рождение ребёнка
1861
Сын: Никонов Александр
Мать ребёнка: Никонова Мария Леонтьевна
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Никонова Мария Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Никонова Мария Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Никонова Мария Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никонова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Никонова Мария Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1874