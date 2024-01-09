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Никонов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1874

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никонов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Никонов Александр

Мать ребёнка: Никонова Мария Леонтьевна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Никонов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Никонова Мария Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Никонова Мария Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Никонова Мария Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никонова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Никонова Мария Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никонова Мария Леонтьевна

Смерть
1874
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