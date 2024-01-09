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Никонова Мария Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Леонтий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Никонов Александр

Отец ребёнка: Никонов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1864

Сын: Никонов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Никонов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Никонов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Никонов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никонова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Никонов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никонов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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