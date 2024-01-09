Никонова Мария Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Леонтий
Рождение ребёнка
1861
Сын: Никонов Александр
Отец ребёнка: Никонов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Никонов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Никонов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Никонов Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никонова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Никонов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно