Никонова Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр
Рождение ребёнка
16.02.1886
Сын: Никонов Семен
Отец ребёнка: Никонов Александр
Арзамас, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
23.03.1888
Сын: Никонов Захарий
Отец ребёнка: Никонов Александр
Рождение ребёнка
23.03.1888
Сын: Никонов Иван
Отец ребёнка: Никонов Александр
Рождение ребёнка
16.09.1889
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Никонов Александр
Рождение ребёнка
14.02.1891
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Никонов Александр
Рождение ребёнка
14.07.1891
Дочь: Сторожева Анна Александровна
Отец ребёнка: Никонов Александр
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Никонов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никонов Сергей
Отец ребёнка: Никонов Александр
Смерть
Неизвестно