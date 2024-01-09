Никонова Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонова Надежда Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1886

Сын: Никонов Семен

Отец ребёнка: Никонов Александр

Арзамас, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
23.03.1888

Сын: Никонов Захарий

Отец ребёнка: Никонов Александр

Рождение ребёнка
23.03.1888

Сын: Никонов Иван

Отец ребёнка: Никонов Александр

Рождение ребёнка
16.09.1889

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Никонов Александр

Рождение ребёнка
14.02.1891

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Никонов Александр

Рождение ребёнка
14.07.1891

Дочь: Сторожева Анна Александровна

Отец ребёнка: Никонов Александр

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Никонов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никонов Сергей

Отец ребёнка: Никонов Александр

Смерть
Неизвестно
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