Сторожева (Никонова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сторожева (Никонова) Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1891

Отец: Никонов Александр

Мать: Никонова Надежда Петровна

Бракосочетание
22.09.1914

Муж: Сторожев Дмитрий Иванович

Арзамас, Нижегородская область, Россия
Арзамасская Свято-Духовская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сторожев Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Сторожев Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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