Сторожева (Никонова) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1891
Отец: Никонов Александр
Бракосочетание
22.09.1914
Арзамас, Нижегородская область, Россия
Арзамасская Свято-Духовская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сторожев Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Сторожев Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно