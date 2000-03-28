Валькова (Никонова) Инна (Октябрина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валькова (Никонова) Инна (Октябрина)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1923

Дата смерти

28.03.2000

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1923

Отец: Никонов Семен

Мать: Никонова Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вальков Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вальков Петр

Работа или профессия
Неизвестно
Телеграф
Смерть
28.03.2000
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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