Валькова (Никонова) Инна (Октябрина)
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1923
Дата смерти28.03.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1923
Отец: Никонов Семен
Мать: Никонова Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вальков Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вальков Петр
Работа или профессия
Неизвестно
Телеграф
Смерть
28.03.2000
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область