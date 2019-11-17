Виноградова (Никонова) Розалия
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1929
Дата смерти17.11.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1929
Отец: Никонов Семен
Мать: Никонова Раиса
Рождение ребёнка
18.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Виноградов Константин
Город Горький
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.11.2019
Кантаурово, город Бор, Нижегородская область
Продолжительная болезнь