Виноградова (Никонова) Розалия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова (Никонова) Розалия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1929

Дата смерти

17.11.2019

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1929

Отец: Никонов Семен

Мать: Никонова Раиса

Рождение ребёнка
18.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Виноградов Константин

Город Горький
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Константин

Смерть
17.11.2019
Кантаурово, город Бор, Нижегородская область
Продолжительная болезнь
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