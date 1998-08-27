Виноградов Константин
Место рожденияКостромская область Сусанинский район деревня Зубово
Дата рождения11.03.1929
Дата смерти27.08.1998
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1929
Отец: Виноградов Федор
Костромская область Сусанинский район деревня Зубово
Рождение ребёнка
18.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Виноградова Розалия
Город Горький
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Виноградова Розалия
Смерть
27.08.1998
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость