Виноградов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Константин

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Место рождения

Костромская область Сусанинский район деревня Зубово

Дата рождения

11.03.1929

Дата смерти

27.08.1998

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1929

Отец: Виноградов Федор

Мать: Виноградова Феоктиста (Ефросинья)

Костромская область Сусанинский район деревня Зубово
Рождение ребёнка
18.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Виноградова Розалия

Город Горький
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова Розалия

Смерть
27.08.1998
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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