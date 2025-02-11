Ерофеева Фекла Ивановна Ерофеева 28.09.1838 — найти родственников по фамилии на Familio

Ерофеева Фекла Ивановна Ерофеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 28.09.1838, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 01.04.1913, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Ерофеева Гликерия Семеновна1812 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1838

Отец: не указан

Мать: Ерофеева Гликерия Семеновна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
01.04.1913
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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