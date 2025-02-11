Ерофеева Фекла Ивановна Ерофеева
женский, родилась 28.09.1838, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 01.04.1913, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1838
Отец: не указан
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
01.04.1913
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область