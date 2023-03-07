Ерофеев (однодворец) Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеев (однодворец) Иван Васильевич

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

11.12.1839

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Ерофеев (однодворец) Василий Семенович

Мать: ?

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Ерофеев (однодворец) Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Ерофеева Гликерия Семеновна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Ерофеев (однодворец) Егор Иванович

Мать ребёнка: Ерофеева Гликерия Семеновна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Ерофеев (однодворец) Петр Иванович

Мать ребёнка: Ерофеева Гликерия Семеновна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.09.1838

Дочь: Ерофеева Фекла Ерофеева

Мать ребёнка: Ерофеева Гликерия Семеновна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерофеева Гликерия Семеновна

Смерть
11.12.1839
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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