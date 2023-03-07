Ерофеев (однодворец) Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти11.12.1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Ерофеев (однодворец) Василий Семенович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1825
Сын: Ерофеев (однодворец) Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Ерофеева Гликерия Семеновна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Ерофеев (однодворец) Егор Иванович
Мать ребёнка: Ерофеева Гликерия Семеновна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Ерофеев (однодворец) Петр Иванович
Мать ребёнка: Ерофеева Гликерия Семеновна
Рождение ребёнка
28.09.1838
Дочь: Ерофеева Фекла Ерофеева
Мать ребёнка: Ерофеева Гликерия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.12.1839