Ерофеева Гликерия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеева Гликерия Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Ерофеев (однодворец) Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Иван Васильевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Ерофеев (однодворец) Егор Иванович

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Иван Васильевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Ерофеев (однодворец) Петр Иванович

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Иван Васильевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.09.1838

Дочь: Ерофеева Фекла Ерофеева

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Иван Васильевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерофеев (однодворец) Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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