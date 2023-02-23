Ерофеева Гликерия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Ерофеев (однодворец) Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Ерофеев (однодворец) Егор Иванович
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Ерофеев (однодворец) Петр Иванович
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Иван Васильевич
Рождение ребёнка
28.09.1838
Дочь: Ерофеева Фекла Ерофеева
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно