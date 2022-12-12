село Елшанка, село Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Елшанка

Николаевский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Сызранский уезд
1554Елшанка, с. удел., каз. и вл.при рч. Канадейке.751558528548Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Елшанская волость
882. Елшанка, село бывшее владельческое и однодворческое, при речке Канадейке, дворов 201, жителей 1382, волостное правление (уездный город в 75 верстах), церковь правосл Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Николаевский район
31292Елшанкасело53°09'с.ш.47°19'в.д.N-38-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Николаевский муниципальный район, Николаевское городское поселение
73625151121с Елшанкасело
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