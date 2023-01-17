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Лукина Дарья Ерофеева

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

1905

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Ерофеев (однодворец) Егор Петрович

Мать: Ерофеева Фекла Ерофеева

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Лукин (однодворец) Александр Петрович

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Петр Алексеевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Лукин (однодворец) Степан Петрович

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Петр Алексеевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Лукин (однодворец) Филипп Петрович

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Петр Алексеевич

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1905
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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