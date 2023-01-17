Лукина Дарья Ерофеева
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смерти1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Рождение ребёнка
1893
Сын: Лукин (однодворец) Александр Петрович
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Лукин (однодворец) Степан Петрович
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Лукин (однодворец) Филипп Петрович
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Петр Алексеевич
Смерть
1905