Лукин (однодворец) Петр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукин (однодворец) Петр Алексеевич

Лукин (однодворец) Петр Алексеевич

avatar

Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Лукин (однодворец) Алексей Егорович

Мать: Лукина Марфа Карповна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Лукин (однодворец) Александр Петрович

Мать ребёнка: Лукина Дарья Ерофеева

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Лукин (однодворец) Степан Петрович

Мать ребёнка: Лукина Дарья Ерофеева

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Лукин (однодворец) Филипп Петрович

Мать ребёнка: Лукина Дарья Ерофеева

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close