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Лукин (однодворец) Алексей Егорович

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Лукин (однодворец) Егор Константинович

Мать: Лукина Евдокия Трифонова

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
21.01.1862

Жена: Лукина Марфа Карповна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Лукин (однодворец) Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Лукина Марфа Карповна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Лукин (однодворец) Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Лукина Марфа Карповна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Овчинникова Варвара Лукина

Мать ребёнка: Лукина Марфа Карповна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1917
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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