Лукин (однодворец) Алексей Егорович
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Бракосочетание
21.01.1862
Жена: Лукина Марфа Карповна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Лукин (однодворец) Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Лукина Марфа Карповна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Лукин (однодворец) Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Лукина Марфа Карповна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Овчинникова Варвара Лукина
Мать ребёнка: Лукина Марфа Карповна
Смерть
1917