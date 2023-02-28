Ерофеев (однодворец) Егор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеев (однодворец) Егор Петрович

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

20.04.1839

Дата смерти

08.07.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1839

Отец: Ерофеев (однодворец) Петр Семенович

Мать: Ерофеева Прасковья Петровна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.03.1863

Сын: Ерофеев (однодворец) Ефим Егорович

Мать ребёнка: Ерофеева Фекла Ерофеева

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Лукина Дарья Ерофеева

Мать ребёнка: Ерофеева Фекла Ерофеева

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Исаева Мария Ерофеева

Мать ребёнка: Ерофеева Фекла Ерофеева

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.08.1878

Сын: Ерофеев (однодворец) Петр Егорович

Мать ребёнка: Ерофеева Фекла Ерофеева

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерофеева Фекла Ерофеева

Смерть
08.07.1911
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: От горячки
Похороны
Неизвестно
Сызранский уезд, Николаевский район, Елшанка
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