Ерофеев (однодворец) Егор Петрович
Место рождения
Дата рождения20.04.1839
Дата смерти08.07.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1839
Рождение ребёнка
07.03.1863
Сын: Ерофеев (однодворец) Ефим Егорович
Мать ребёнка: Ерофеева Фекла Ерофеева
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Лукина Дарья Ерофеева
Мать ребёнка: Ерофеева Фекла Ерофеева
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Исаева Мария Ерофеева
Мать ребёнка: Ерофеева Фекла Ерофеева
Рождение ребёнка
16.08.1878
Сын: Ерофеев (однодворец) Петр Егорович
Мать ребёнка: Ерофеева Фекла Ерофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерофеева Фекла Ерофеева
Смерть
08.07.1911
Причина смерти: От горячки
Похороны
Неизвестно
Сызранский уезд, Николаевский район, Елшанка