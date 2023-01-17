Исаева Мария Ерофеева
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
1899
Сын: Исаев (однодворец) Яков Сергеевич
Отец ребёнка: Исаев (однодворец) Сергей Гаврилович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Исаев (однодворец) Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Исаев (однодворец) Сергей Гаврилович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Исаев (однодворец) Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Исаев (однодворец) Сергей Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1913