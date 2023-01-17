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Исаева Мария Ерофеева

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

1913

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Ерофеев (однодворец) Егор Петрович

Мать: Ерофеева Фекла Ерофеева

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Исаев (однодворец) Яков Сергеевич

Отец ребёнка: Исаев (однодворец) Сергей Гаврилович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Исаев (однодворец) Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Исаев (однодворец) Сергей Гаврилович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Исаев (однодворец) Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Исаев (однодворец) Сергей Гаврилович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев (однодворец) Сергей Гаврилович

Смерть
1913
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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