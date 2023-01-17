Ерофеев (однодворец) Ефим Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеев (однодворец) Ефим Егорович

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

07.03.1863

Дата смерти

02.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1863

Отец: Ерофеев (однодворец) Егор Петрович

Мать: Ерофеева Фекла Ерофеева

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.05.1896

Сын: Ерофеев Вов Иван Ефимович

Мать ребёнка: Ерофеева Агафья Лукина

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1898

Сын: Ерофеев Федор Ефимович

Мать ребёнка: Ерофеева Агафья Лукина

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.01.1900

Дочь: Устимова Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Ерофеева Агафья Лукина

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.08.1902

Сын: Ерофеев (однодворец) Александр Ефимович

Мать ребёнка: Ерофеева Агафья Лукина

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.02.1904

Сын: Ерофеев (однодворец) Вов Алексей Ефимович

Мать ребёнка: Ерофеева Агафья Лукина

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.08.1905

Сын: Ерофеев (однодворец) Петр Ефимович

Мать ребёнка: Ерофеева Агафья Лукина

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.05.1908

Дочь: Червякова Федосья Ефимовна

Мать ребёнка: Ерофеева Агафья Лукина

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.12.1913

Сын: Ерофеев Василий Ефимович

Мать ребёнка: Ерофеева Агафья Лукина

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
02.03.1942
Кемеровская область, д.Бормотово
Причина смерти: Склероз сердца
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