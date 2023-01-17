Ерофеев (однодворец) Ефим Егорович
Место рождения
Дата рождения07.03.1863
Дата смерти02.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1863
Рождение ребёнка
25.05.1896
Сын: Ерофеев Вов Иван Ефимович
Мать ребёнка: Ерофеева Агафья Лукина
Рождение ребёнка
01.02.1898
Мать ребёнка: Ерофеева Агафья Лукина
Рождение ребёнка
20.01.1900
Дочь: Устимова Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Ерофеева Агафья Лукина
Рождение ребёнка
24.08.1902
Сын: Ерофеев (однодворец) Александр Ефимович
Мать ребёнка: Ерофеева Агафья Лукина
Рождение ребёнка
02.02.1904
Сын: Ерофеев (однодворец) Вов Алексей Ефимович
Мать ребёнка: Ерофеева Агафья Лукина
Рождение ребёнка
04.08.1905
Сын: Ерофеев (однодворец) Петр Ефимович
Мать ребёнка: Ерофеева Агафья Лукина
Рождение ребёнка
24.05.1908
Дочь: Червякова Федосья Ефимовна
Мать ребёнка: Ерофеева Агафья Лукина
Рождение ребёнка
27.12.1913
Мать ребёнка: Ерофеева Агафья Лукина
Смерть
02.03.1942
Кемеровская область, д.Бормотово
Причина смерти: Склероз сердца