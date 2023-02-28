Ерофеев ВОВ Иван Ефимович
Место рождения
Дата рождения25.05.1896
Дата смерти?.03.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1896
Бракосочетание
20.01.1923
Украина, Житомир
Рождение ребёнка
1928
Сын: Ерофеев Владилен Иванович
Мать ребёнка: Ерофеева Ольга Степановна
Рождение ребёнка
25.05.1930
Мать ребёнка: Ерофеева Ольга Степановна
Пермь
Смерть
?.03.1958
Московская область, Щёлково
Похороны
Неизвестно
Щелково, Россия