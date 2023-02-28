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Ерофеев ВОВ Иван Ефимович

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

25.05.1896

Дата смерти

?.03.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1896

Отец: Ерофеев (однодворец) Ефим Егорович

Мать: Ерофеева Агафья Лукина

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.01.1923

Жена: Ерофеева Ольга Степановна

Украина, Житомир
Рождение ребёнка
1928

Сын: Ерофеев Владилен Иванович

Мать ребёнка: Ерофеева Ольга Степановна

Рождение ребёнка
25.05.1930

Сын: Ерофеев Юрий Иванович

Мать ребёнка: Ерофеева Ольга Степановна

Пермь
Смерть
?.03.1958
Московская область, Щёлково
Похороны
Неизвестно
Щелково, Россия
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