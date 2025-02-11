Ерофеева (Гинко) Ольга Степановна
женский, родилась 22.07.1905, Житомир, Житомирська область
умерла 31.08.1989, Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
МатьГинко (Немоловская) Юлия Васильевна17.05.1866 г.р.
ОтецГинко Стефан Антонович17.05.1864 г.р.
Дети
Ерофеев Владилен Иванович1928 г.р.
Ерофеев Юрий Иванович25.05.1930 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
22.07.1905
Житомир, Житомирська область
Бракосочетание
20.01.1923
Муж: не указан
Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
1928
Сын: Ерофеев Владилен Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.05.1930
Отец ребёнка: не указан
Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
31.08.1989
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Похороны
Неизвестно
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область