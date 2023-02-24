Ерофеева (Гинко) Ольга Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеева (Гинко) Ольга Степановна

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Место рождения

Украина, Житомир

Дата рождения

22.07.1905

Дата смерти

31.08.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1905

Отец: Гинко Стефан Антонович

Мать: Гинко Юлия Васильевна

Украина, Житомир
Бракосочетание
20.01.1923

Муж: Ерофеев Вов Иван Ефимович

Украина, Житомир
Рождение ребёнка
1928

Сын: Ерофеев Владилен Иванович

Отец ребёнка: Ерофеев Вов Иван Ефимович

Рождение ребёнка
25.05.1930

Сын: Ерофеев Юрий Иванович

Отец ребёнка: Ерофеев Вов Иван Ефимович

Пермь
Смерть
31.08.1989
Московская область, Щёлково
Похороны
Неизвестно
Щелково, Россия
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