Ерофеева (Гинко) Ольга Степановна 22.07.1905 — найти родственников по фамилии на Familio

Ерофеева (Гинко) Ольга Степановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 22.07.1905, Житомир, Житомирська область

умерла 31.08.1989, Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Мать
Гинко (Немоловская) Юлия Васильевна17.05.1866 г.р.
Отец
Гинко Стефан Антонович17.05.1864 г.р.
Дети
Ерофеев Владилен Иванович1928 г.р.
Ерофеев Юрий Иванович25.05.1930 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1905

Отец: Гинко Стефан Антонович

Мать: Гинко (Немоловская) Юлия Васильевна

Житомир, Житомирська область

Бракосочетание
20.01.1923

Муж: не указан

Житомир, Житомирська область

Рождение ребёнка
1928

Сын: Ерофеев Владилен Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.05.1930

Сын: Ерофеев Юрий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Пермь, Пермский, Пермский край

Смерть
31.08.1989
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Похороны
Неизвестно
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область

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