Ерофеева (Гинко) Ольга Степановна
Место рожденияУкраина, Житомир
Дата рождения22.07.1905
Дата смерти31.08.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1905
Отец: Гинко Стефан Антонович
Мать: Гинко Юлия Васильевна
Украина, Житомир
Бракосочетание
20.01.1923
Украина, Житомир
Рождение ребёнка
1928
Сын: Ерофеев Владилен Иванович
Отец ребёнка: Ерофеев Вов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
25.05.1930
Отец ребёнка: Ерофеев Вов Иван Ефимович
Пермь
Смерть
31.08.1989
Московская область, Щёлково
Похороны
Неизвестно
Щелково, Россия