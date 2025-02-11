Ерофеев Юрий Иванович 25.05.1930 — найти родственников по фамилии на Familio

Ерофеев Юрий Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 25.05.1930, Пермь, Пермский, Пермский край

умер 03.06.2020

Мать
Ерофеева (Гинко) Ольга Степановна22.07.1905 г.р.
Супруги
Ерофеева (Янышева) Галина Сергеевна24.12.1932 г.р.
Дети
Ерофеев Олег Юрьевич18.06.1960 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1930

Отец: не указан

Мать: Ерофеева (Гинко) Ольга Степановна

Пермь, Пермский, Пермский край

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерофеева (Янышева) Галина Сергеевна

Рождение ребёнка
18.06.1960

Сын: Ерофеев Олег Юрьевич

Мать ребёнка: Ерофеева (Янышева) Галина Сергеевна

Смерть
03.06.2020

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