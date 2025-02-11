Ерофеев Юрий Иванович
мужской, родился 25.05.1930, Пермь, Пермский, Пермский край
умер 03.06.2020
МатьЕрофеева (Гинко) Ольга Степановна22.07.1905 г.р.
Супруги
Ерофеева (Янышева) Галина Сергеевна24.12.1932 г.р.
Дети
Ерофеев Олег Юрьевич18.06.1960 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1930
Отец: не указан
Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1960
Сын: Ерофеев Олег Юрьевич
Мать ребёнка: Ерофеева (Янышева) Галина Сергеевна
Смерть
03.06.2020