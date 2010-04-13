Ерофеева (Янышева) Галина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеева (Янышева) Галина Сергеевна

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Место рождения

Смоленская область, Ярцево

Дата рождения

24.12.1932

Дата смерти

13.04.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1932

Отец: Янышев Николай Михайлович

Мать: Крипких Александра Андреевна

Смоленская область, Ярцево
Рождение ребёнка
18.06.1960

Сын: Ерофеев Олег Юрьевич

Отец ребёнка: Ерофеев Юрий Иванович

Украина, Луганская область, Лутугино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерофеев Юрий Иванович

Смерть
13.04.2010
Московская область, Щёлково
Похороны
Неизвестно
Щёлково, Новофрязинское
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