Ерофеева (Янышева) Галина Сергеевна
Место рожденияСмоленская область, Ярцево
Дата рождения24.12.1932
Дата смерти13.04.2010
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1932
Смоленская область, Ярцево
Рождение ребёнка
18.06.1960
Сын: Ерофеев Олег Юрьевич
Отец ребёнка: Ерофеев Юрий Иванович
Украина, Луганская область, Лутугино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.04.2010
Московская область, Щёлково
Похороны
Неизвестно
Щёлково, Новофрязинское