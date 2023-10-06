Костюк Иосиф Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюк Иосиф Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

21.09.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1883

Дочь: Марфа Иосифовна

Мать ребёнка: Костюк Татьяна Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Феодора Иосифовна

Мать ребёнка: Костюк Татьяна Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.01.1885

Сын: Костюк Феодосий Иосифович

Мать ребёнка: Костюк Татьяна Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.03.1886

Сын: Костюк Герасим Иосифович

Мать ребёнка: Костюк Татьяна Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.06.1888

Сын: Костюк Федор Иосифович

Мать ребёнка: Костюк Татьяна Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.09.1889

Сын: Костюк Корнилий Иосифович

Мать ребёнка: Костюк Татьяна Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.03.1893

Дочь: Христина Иосифовна

Мать ребёнка: Костюк Татьяна Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.08.1895

Дочь: Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Костюк Татьяна Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.05.1897

Дочь: Кононец Елена Иосифовна

Мать ребёнка: Костюк Татьяна Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.12.1899

Дочь: Ульяна Иосифовна

Мать ребёнка: Костюк Татьяна Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
21.09.1907
Черниговская губерния, Российская империя
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