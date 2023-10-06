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Костюк Федор Иосифович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

08.06.1888

Дата смерти

25.09.1888

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1888

Отец: Костюк Иосиф Иосифович

Мать: Костюк Татьяна Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
25.09.1888
Черниговская губерния, Российская империя
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