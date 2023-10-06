Костюк Федор Иосифович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения08.06.1888
Дата смерти25.09.1888
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1888
Отец: Костюк Иосиф Иосифович
Мать: Костюк Татьяна Федоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
25.09.1888
Черниговская губерния, Российская империя