Костюк (Коваленко) Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюк (Коваленко) Татьяна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1881

Муж: не указан

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.09.1883

Дочь: Марфа Иосифовна

Отец ребёнка: Костюк Иосиф Иосифович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Феодора Иосифовна

Отец ребёнка: Костюк Иосиф Иосифович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.01.1885

Сын: Костюк Феодосий Иосифович

Отец ребёнка: Костюк Иосиф Иосифович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.03.1886

Сын: Костюк Герасим Иосифович

Отец ребёнка: Костюк Иосиф Иосифович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.06.1888

Сын: Костюк Федор Иосифович

Отец ребёнка: Костюк Иосиф Иосифович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.09.1889

Сын: Костюк Корнилий Иосифович

Отец ребёнка: Костюк Иосиф Иосифович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.03.1893

Дочь: Христина Иосифовна

Отец ребёнка: Костюк Иосиф Иосифович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.08.1895

Дочь: Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Костюк Иосиф Иосифович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.05.1897

Дочь: Кононец Елена Иосифовна

Отец ребёнка: Костюк Иосиф Иосифович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.12.1899

Дочь: Ульяна Иосифовна

Отец ребёнка: Костюк Иосиф Иосифович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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