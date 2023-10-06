Костюк (Коваленко) Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.09.1883
Дочь: Марфа Иосифовна
Отец ребёнка: Костюк Иосиф Иосифович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Феодора Иосифовна
Отец ребёнка: Костюк Иосиф Иосифович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.01.1885
Сын: Костюк Феодосий Иосифович
Отец ребёнка: Костюк Иосиф Иосифович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.03.1886
Отец ребёнка: Костюк Иосиф Иосифович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.06.1888
Отец ребёнка: Костюк Иосиф Иосифович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.09.1889
Сын: Костюк Корнилий Иосифович
Отец ребёнка: Костюк Иосиф Иосифович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.03.1893
Дочь: Христина Иосифовна
Отец ребёнка: Костюк Иосиф Иосифович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.08.1895
Дочь: Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Костюк Иосиф Иосифович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.05.1897
Дочь: Кононец Елена Иосифовна
Отец ребёнка: Костюк Иосиф Иосифович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.12.1899
Дочь: Ульяна Иосифовна
Отец ребёнка: Костюк Иосиф Иосифович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно