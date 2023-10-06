Костюк Герасим Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюк Герасим Иосифович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

01.03.1886

Дата смерти

17.03.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1886

Отец: Костюк Иосиф Иосифович

Мать: Костюк Татьяна Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
17.03.1913
Черниговская губерния, Российская империя
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