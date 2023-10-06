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(Костюк) Феодора Иосифовна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

1883

Дата смерти

04.02.1893

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Костюк Иосиф Иосифович

Мать: Костюк Татьяна Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
04.02.1893
Черниговская губерния, Российская империя
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