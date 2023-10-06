(Костюк) Феодора Иосифовна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения1883
Дата смерти04.02.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Костюк Иосиф Иосифович
Мать: Костюк Татьяна Федоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
04.02.1893
Черниговская губерния, Российская империя