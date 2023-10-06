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(Костюк) Мария Иосифовна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

08.08.1895

Дата смерти

25.05.1896

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1895

Отец: Костюк Иосиф Иосифович

Мать: Костюк Татьяна Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
25.05.1896
Черниговская губерния, Российская империя
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