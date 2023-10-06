Кононец (Костюк) Елена Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононец (Костюк) Елена Иосифовна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

25.05.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1897

Отец: Костюк Иосиф Иосифович

Мать: Костюк Татьяна Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
16.05.1919

Муж: Кононец Иван Анфимович

Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
14.06.1921

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Кононец Иван Анфимович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.10.1923

Дочь: Евфросиния Ивановна

Отец ребёнка: Кононец Иван Анфимович

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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