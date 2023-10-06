Кононец (Костюк) Елена Иосифовна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения25.05.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1897
Отец: Костюк Иосиф Иосифович
Мать: Костюк Татьяна Федоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
16.05.1919
Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
14.06.1921
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Кононец Иван Анфимович
Рождение ребёнка
13.10.1923
Дочь: Евфросиния Ивановна
Отец ребёнка: Кононец Иван Анфимович
Смерть
Неизвестно