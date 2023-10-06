Кононец Иван Анфимович
Место рождения
Дата рождения07.01.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1899
Бракосочетание
16.05.1919
Рождение ребёнка
14.06.1921
Дочь: (Кононец) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Кононец (Костюк) Елена Иосифовна
Рождение ребёнка
13.10.1923
Дочь: (Кононец) Евфросиния Ивановна
Мать ребёнка: Кононец (Костюк) Елена Иосифовна
Смерть
Неизвестно