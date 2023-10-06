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Кононец Иван Анфимович

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

07.01.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1899

Отец: Кононец Анфим Ильич

Мать: Кононец (Дубинкина) Татьяна Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
16.05.1919

Жена: Кононец (Костюк) Елена Иосифовна

Рождение ребёнка
14.06.1921

Дочь: (Кононец) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Кононец (Костюк) Елена Иосифовна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.10.1923

Дочь: (Кононец) Евфросиния Ивановна

Мать ребёнка: Кононец (Костюк) Елена Иосифовна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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