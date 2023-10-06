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Кононец Анфим Ильич

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

03.09.1841

Дата смерти

08.08.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1841

Отец: Кононец Илья Спиридонович

Мать: Кононец Евфросиния Григорьевна

Нежин, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.11.1883

Сын: Кононец Яков Анфимович

Мать ребёнка: Кононец Татьяна Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.07.1885

Дочь: Мария Анфимовна

Мать ребёнка: Кононец Татьяна Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.03.1887

Сын: Кононец Никифор Анфимович

Мать ребёнка: Кононец Татьяна Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.06.1890

Сын: Кононец Мефодий Анфимович

Мать ребёнка: Кононец Татьяна Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.12.1893

Дочь: Варвара Анфимовна

Мать ребёнка: Кононец Татьяна Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.09.1895

Сын: Кононец Михаил Анфимович

Мать ребёнка: Кононец Татьяна Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.01.1899

Сын: Кононец Иван Анфимович

Мать ребёнка: Кононец Татьяна Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
08.08.1913
Нежин, Чернігівська область

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