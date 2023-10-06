Кононец Анфим Ильич
Место рождения
Дата рождения03.09.1841
Дата смерти08.08.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1841
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.11.1883
Мать ребёнка: Кононец Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
20.07.1885
Дочь: Мария Анфимовна
Мать ребёнка: Кононец Татьяна Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.03.1887
Сын: Кононец Никифор Анфимович
Мать ребёнка: Кононец Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
20.06.1890
Сын: Кононец Мефодий Анфимович
Мать ребёнка: Кононец Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
01.12.1893
Дочь: Варвара Анфимовна
Мать ребёнка: Кононец Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
20.09.1895
Мать ребёнка: Кононец Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
07.01.1899
Мать ребёнка: Кононец Татьяна Ивановна
Смерть
08.08.1913