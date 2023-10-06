Кононец (Дубинкина) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононец (Дубинкина) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

10.05.1908

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.10.1882

Муж: не указан

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.11.1883

Сын: Кононец Яков Анфимович

Отец ребёнка: Кононец Анфим Ильич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.07.1885

Дочь: Мария Анфимовна

Отец ребёнка: Кононец Анфим Ильич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.03.1887

Сын: Кононец Никифор Анфимович

Отец ребёнка: Кононец Анфим Ильич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.06.1890

Сын: Кононец Мефодий Анфимович

Отец ребёнка: Кононец Анфим Ильич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.12.1893

Дочь: Варвара Анфимовна

Отец ребёнка: Кононец Анфим Ильич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.09.1895

Сын: Кононец Михаил Анфимович

Отец ребёнка: Кононец Анфим Ильич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.01.1899

Сын: Кононец Иван Анфимович

Отец ребёнка: Кононец Анфим Ильич

Нежин, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Нежин, Чернігівська область
Смерть
10.05.1908
Нежин, Чернігівська область
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