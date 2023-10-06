Кононец (Дубинкина) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти10.05.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.11.1883
Отец ребёнка: Кононец Анфим Ильич
Рождение ребёнка
20.07.1885
Дочь: Мария Анфимовна
Отец ребёнка: Кононец Анфим Ильич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.03.1887
Сын: Кононец Никифор Анфимович
Отец ребёнка: Кононец Анфим Ильич
Рождение ребёнка
20.06.1890
Сын: Кононец Мефодий Анфимович
Отец ребёнка: Кононец Анфим Ильич
Рождение ребёнка
01.12.1893
Дочь: Варвара Анфимовна
Отец ребёнка: Кононец Анфим Ильич
Рождение ребёнка
20.09.1895
Отец ребёнка: Кононец Анфим Ильич
Рождение ребёнка
07.01.1899
Отец ребёнка: Кононец Анфим Ильич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.05.1908