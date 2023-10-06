(Кононец) Мария Анфимовна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения20.07.1885
Дата смерти22.03.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1885
Отец: Кононец Анфим Ильич
Мать: Кононец Татьяна Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
22.03.1886
Черниговская губерния, Российская империя