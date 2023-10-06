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(Кононец) Мария Анфимовна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

20.07.1885

Дата смерти

22.03.1886

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1885

Отец: Кононец Анфим Ильич

Мать: Кононец Татьяна Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
22.03.1886
Черниговская губерния, Российская империя
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