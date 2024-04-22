Кононец Никифор Анфимович
Место рождения
Дата рождения13.03.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1887
Отец: Кононец Анфим Ильич
Мать: Кононец Татьяна Ивановна
Бракосочетание
31.08.1905
Рождение ребёнка
10.11.1905
Дочь: Кононец Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Кононец Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
24.03.1907
Сын: Кононец Григорий Никифорович
Мать ребёнка: Кононец Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
19.05.1909
Дочь: Кононец Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Кононец Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
08.08.1912
Дочь: Кононец Наталия Никифоровна
Мать ребёнка: Кононец Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
29.08.1914
Мать ребёнка: Кононец Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
11.01.1917
Сын: Кононец Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Кононец Александра Григорьевна
Смерть
Неизвестно