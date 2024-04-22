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Кононец Никифор Анфимович

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

13.03.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1887

Отец: Кононец Анфим Ильич

Мать: Кононец Татьяна Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
31.08.1905

Жена: Кононец Александра Григорьевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.11.1905

Дочь: Кононец Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Кононец Александра Григорьевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.03.1907

Сын: Кононец Григорий Никифорович

Мать ребёнка: Кононец Александра Григорьевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.05.1909

Дочь: Кононец Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Кононец Александра Григорьевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.08.1912

Дочь: Кононец Наталия Никифоровна

Мать ребёнка: Кононец Александра Григорьевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.08.1914

Сын: Кононец Иван Никифорович

Мать ребёнка: Кононец Александра Григорьевна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.01.1917

Сын: Кононец Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Кононец Александра Григорьевна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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