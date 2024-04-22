Кононец (Бельская) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононец (Бельская) Александра Григорьевна

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

24.04.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1886

Отец: Бельский Григорий Николаевич

Мать: Бельская Евфимия Федоровна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
31.08.1905

Муж: Кононец Никифор Анфимович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.11.1905

Дочь: Кононец Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Кононец Никифор Анфимович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.03.1907

Сын: Кононец Григорий Никифорович

Отец ребёнка: Кононец Никифор Анфимович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.05.1909

Дочь: Кононец Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Кононец Никифор Анфимович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.08.1912

Дочь: Кононец Наталия Никифоровна

Отец ребёнка: Кононец Никифор Анфимович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.08.1914

Сын: Кононец Иван Никифорович

Отец ребёнка: Кононец Никифор Анфимович

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.01.1917

Сын: Кононец Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Кононец Никифор Анфимович

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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