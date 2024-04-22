Кононец (Бельская) Александра Григорьевна
Место рождения
Дата рождения24.04.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1886
Бракосочетание
31.08.1905
Рождение ребёнка
10.11.1905
Дочь: Кононец Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Кононец Никифор Анфимович
Рождение ребёнка
24.03.1907
Сын: Кононец Григорий Никифорович
Отец ребёнка: Кононец Никифор Анфимович
Рождение ребёнка
19.05.1909
Дочь: Кононец Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Кононец Никифор Анфимович
Рождение ребёнка
08.08.1912
Дочь: Кононец Наталия Никифоровна
Отец ребёнка: Кононец Никифор Анфимович
Рождение ребёнка
29.08.1914
Отец ребёнка: Кононец Никифор Анфимович
Рождение ребёнка
11.01.1917
Сын: Кононец Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Кононец Никифор Анфимович
Смерть
Неизвестно