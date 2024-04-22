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Бельский Григорий Николаевич

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.04.1886

Дочь: Кононец Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Бельская Евфимия Федоровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.01.1888

Дочь: Бельская Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Бельская Евфимия Федоровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.06.1890

Сын: Бельский Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Бельская Евфимия Федоровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.01.1893

Сын: Бельский Макар Григорьевич

Мать ребёнка: Бельская Евфимия Федоровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.06.1894

Сын: Бельский Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Бельская Евфимия Федоровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.02.1897

Сын: Бельский Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Бельская Евфимия Федоровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.12.1899

Дочь: Бельская Ульяна Григорьевна

Мать ребёнка: Бельская Евфимия Федоровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.05.1904

Дочь: Бельская Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Бельская Евфимия Федоровна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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