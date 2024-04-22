Бельский Григорий Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.1886
Дочь: Кононец Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Бельская Евфимия Федоровна
Рождение ребёнка
17.01.1888
Дочь: Бельская Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Бельская Евфимия Федоровна
Рождение ребёнка
06.06.1890
Сын: Бельский Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Бельская Евфимия Федоровна
Рождение ребёнка
18.01.1893
Сын: Бельский Макар Григорьевич
Мать ребёнка: Бельская Евфимия Федоровна
Рождение ребёнка
18.06.1894
Сын: Бельский Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Бельская Евфимия Федоровна
Рождение ребёнка
02.02.1897
Сын: Бельский Семен Григорьевич
Мать ребёнка: Бельская Евфимия Федоровна
Рождение ребёнка
11.12.1899
Дочь: Бельская Ульяна Григорьевна
Мать ребёнка: Бельская Евфимия Федоровна
Рождение ребёнка
18.05.1904
Дочь: Бельская Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Бельская Евфимия Федоровна
Смерть
Неизвестно