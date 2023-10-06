Бельская Евфимия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1886
Дочь: Кононец (Бельская) Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Бельский Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
17.01.1888
Дочь: Бельская Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Бельский Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
06.06.1890
Сын: Бельский Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Бельский Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
18.01.1893
Сын: Бельский Макар Григорьевич
Отец ребёнка: Бельский Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
18.06.1894
Сын: Бельский Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Бельский Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
02.02.1897
Сын: Бельский Семен Григорьевич
Отец ребёнка: Бельский Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
11.12.1899
Дочь: Бельская Ульяна Григорьевна
Отец ребёнка: Бельский Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
18.05.1904
Дочь: Бельская Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Бельский Григорий Николаевич