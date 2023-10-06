Бельская Евфимия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельская Евфимия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1886

Дочь: Кононец (Бельская) Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Бельский Григорий Николаевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.01.1888

Дочь: Бельская Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Бельский Григорий Николаевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.06.1890

Сын: Бельский Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Бельский Григорий Николаевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.01.1893

Сын: Бельский Макар Григорьевич

Отец ребёнка: Бельский Григорий Николаевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.06.1894

Сын: Бельский Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Бельский Григорий Николаевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.02.1897

Сын: Бельский Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Бельский Григорий Николаевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.12.1899

Дочь: Бельская Ульяна Григорьевна

Отец ребёнка: Бельский Григорий Николаевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.05.1904

Дочь: Бельская Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Бельский Григорий Николаевич

Нежин, Чернігівська область

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