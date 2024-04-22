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Бельский Федор Григорьевич

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

06.06.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1890

Отец: Бельский Григорий Николаевич

Мать: Бельская Евфимия Федоровна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
03.06.1913

Жена: Бельская Мария Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.04.1914

Сын: Бельский Федор Федорович

Мать ребёнка: Бельская Мария Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.02.1916

Сын: Бельский Иван Федорович

Мать ребёнка: Бельская Мария Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.05.1917

Сын: Бельский Михаил Федорович

Мать ребёнка: Бельская Мария Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.01.1920

Сын: Бельский Иван Федорович

Мать ребёнка: Бельская Мария Ивановна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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