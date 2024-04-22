Бельский Федор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения06.06.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1890
Бракосочетание
03.06.1913
Жена: Бельская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
05.04.1914
Мать ребёнка: Бельская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
22.02.1916
Мать ребёнка: Бельская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
20.05.1917
Сын: Бельский Михаил Федорович
Мать ребёнка: Бельская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
06.01.1920
Мать ребёнка: Бельская Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно