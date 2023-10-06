(Бакланова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Бакланова) Мария Ивановна

(Бакланова) Мария Ивановна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

07.08.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1893

Отец: Баклан Иван Кириллович

Мать: Баклан Ксения Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.06.1913

Муж: Бельский Федор Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.04.1914

Сын: Бельский Федор Федорович

Отец ребёнка: Бельский Федор Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.02.1916

Сын: Бельский Иван Федорович

Отец ребёнка: Бельский Федор Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.05.1917

Сын: Бельский Михаил Федорович

Отец ребёнка: Бельский Федор Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.01.1920

Сын: Бельский Иван Федорович

Отец ребёнка: Бельский Федор Григорьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close