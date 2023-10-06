(Бакланова) Мария Ивановна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения07.08.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1893
Отец: Баклан Иван Кириллович
Мать: Баклан Ксения Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.06.1913
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.04.1914
Отец ребёнка: Бельский Федор Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.02.1916
Отец ребёнка: Бельский Федор Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.05.1917
Сын: Бельский Михаил Федорович
Отец ребёнка: Бельский Федор Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.01.1920
Отец ребёнка: Бельский Федор Григорьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно