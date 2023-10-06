Баклан (Пархоменко) Ксения Антоновна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения21.01.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1864
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.05.1883
Муж: не указан
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.03.1884
Дочь: Бирин Христина Ивановна
Отец ребёнка: Баклан Иван Кириллович
Рождение ребёнка
08.10.1886
Отец ребёнка: Баклан Иван Кириллович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.10.1889
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Баклан Иван Кириллович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.08.1893
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Баклан Иван Кириллович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.02.1900
Сын: Бакланов Порфирий Иванович
Отец ребёнка: Баклан Иван Кириллович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.04.1903
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Баклан Иван Кириллович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно