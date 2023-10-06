Баклан (Пархоменко) Ксения Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаклан (Пархоменко) Ксения Антоновна

Баклан (Пархоменко) Ксения Антоновна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

21.01.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1864

Отец: Пархоменко Антон Петрович

Мать: Пархоменко Мария Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.05.1883

Муж: не указан

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.03.1884

Дочь: Бирин Христина Ивановна

Отец ребёнка: Баклан Иван Кириллович

Рождение ребёнка
08.10.1886

Сын: Бакланов Яков Иванович

Отец ребёнка: Баклан Иван Кириллович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.10.1889

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Баклан Иван Кириллович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.08.1893

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Баклан Иван Кириллович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.02.1900

Сын: Бакланов Порфирий Иванович

Отец ребёнка: Баклан Иван Кириллович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.04.1903

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Баклан Иван Кириллович

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баклан Иван Кириллович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close